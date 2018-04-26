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الخميس، 26 أبريل 2018 06:37 م
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صور.. رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يبحث استعدادات امتحانات نهاية العام

الخميس، 26 أبريل 2018 06:22 م
صور.. رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يبحث استعدادات امتحانات نهاية العام رئيس منطقة الأقصر الأزهرية


الأقصر – أحمد مرعى
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عقد الدكتور خليفة محمد إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اجتماعا موسعا مع مديرى الإدارات التعليمية وموجهى العموم والمقيمين بديوان عام المنطقة، وذلك لمتابعة آخر الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للنقل الابتدائى والإعدادى والشهادتين الابتدائية والإعدادية، وبحضور محمود رمضان الوكيل الثقافى وأحمد على، رئيس إدارة الامتحانات وجمالات كامل مدير التعليم الإعدادى.

 

وشدَّد خليفة إبراهيم على سرعة تشكيل لجان المتابعة اليومية، للمرور على لجان الامتحانات، وإعداد تقرير واف عن كل معهد بسلبياته وإيجابياته حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات ضد كل مقصر فى عمله، كما نبَّه رئيس المنطقة خلال الاجتماع، على تنفيذ جميع التعليمات والضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات، طبقًا لكراسة التعليمات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، والتى تم تسليمها فى امتحانات الفصل الدراسى الأول، مع ضرورة متابعة أعمال اللجان بدقة وشفافية، والتنبيه المستمر على كل رئيس كونترول ورئيس لجنة بكل معهد، بضرورة متابعة النتائج من قبل إدارة الامتحانات بالمنطقة.

 


 

 


 

 


 

 


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