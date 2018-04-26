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صور.. الأمم المتحدة تقدم مساعدات غذائية لأهالى الرقة السورية

الخميس، 26 أبريل 2018 07:32 م
صور.. الأمم المتحدة تقدم مساعدات غذائية لأهالى الرقة السورية مساعدات غذائية لأهالى الرقة السورية


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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قدم برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، مساعدات للمواطنين السوريين فى الرقة السورية.

وتجمع السوريين حول المساعدات، وكانت أبرزها مساعدات غذائية.

وكانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية أرسولا ميولير قالت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى عقدت مساء أمس الأربعاء، وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربى السورى تمكنا من الحصول على سماح من الحكومة السورية بإرسال قافلة مساعدات إنسانية إلى سوريا، وصادقت السلطات المحلية، على مشاركة الأمم المتحدة فى هذا المشروع".

وأوضحت ميولير أن الخطة الأولية نصت على أن المساعدات الإنسانية سيتم نقلها إلى مدخل المخيم ليجرى توزيعها بين الناس على يد "الزعماء المحليين"، لكن مناقشة بدأت فى الآونة الأخيرة حول دخول القافلة إلى المخيم لإيصال شحنات الإغاثة مباشرة للنازحين.

مساعدات لأهالى الرقة السورية
مساعدات لأهالى الرقة السورية

 

امرأة سورية
امرأة سورية

 

جانب من المساعدات
جانب من المساعدات
 
 
جانب من تقديم المساعدات
جانب من تقديم المساعدات

 

طفل سورى
طفل سورى

 

أطفال سوريا
أطفال سوريا

 

 


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