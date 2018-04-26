صور.. أهالى "حانوت بحرى" يطالبون محافظ الغربية برصف الطريق الوحيد للقرية

الغربيه محمد طارق

مأساة حقيقية يعيشها سكان قرية كفر حانوت بحرى التابعة لمدينة زفتى بمحافظة الغربية، بسبب تدهور الطريق وعدم وجود طريق خاص بالقرية مما يكلفهم أعباء مالية للوصول إلى الطريق العمومى الذى يبعد بمسافة 3 كيلو عن القرية.

رصد "اليوم السابع" طريق القرية التى يبلغ عدد سكانها حوالى 20000 ألف نسمة، وقال أحمد إسماعيل أحد أهالى القرية: نعانى من عدم وجود طريق خاص بالقرية مما يكلفنا أعباء مالية للوصول إلى الطريق العمومى طريق زفتى العجزية والذى يبعد بمسافة 3 كيلو عن القرية، ومنا كبار السن وذوى إعاقة وطلاب فى المدارس من طريق القرية المجاورة وهى قرية كفر سنباط وهذا الطريق هو المنفذ الوحيد لنا لقضاء مطالبنا من المركز.

وأضاف أن معظم أهالى القرية يعملون فى مصانع الطوب الأحمر ولكى يصلوا للطريق العمومى يكلفهم 10 جنيهات ذهاب وعودة ودخلهم لا يكفى لهذه المبالغ التى ينفقونها بسبب الوصول لعملهم، فى ظل وعدم وجود خدمات لهم تساعدهم على معيشة الحياة الصعبة.

من جانبه صرح اللواء محمد شوقى بدر رئيس مركز ومدينة زفتى أنه توجد اعتمادات رصف للوحدة المحلية لقرية حانوت ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2017/2018 عبارة عن 180 ألف جنيه لقرية حانوت، 270 ألف جنيه لقرية كفر شبرا قلوج، 120 ألف جنيه لقرية دهتورة.

وأضاف بدر لـ"اليوم السابع" أن طريق قرية حانوت الرئيسى المرصوف بداية من طريق "زفتى - المحلة" حتى داخل الكتلة السكنية يتبع مديرية الطرق والنقل، وأى أعمال رصف أو رد الشىء لأصله بهذا المدخل تتم من خلال خطط مديرية الطرق والنقل ومن اعتمادها وتحت إشرافها.