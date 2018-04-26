صور.. أمطار الخير تروى شوارع دمشق وتغسل حزنها

صور.. أمطار الخير تروى شوارع دمشق وتغسل حزنهاالخميس، 26 أبريل 2018 03:47 م
شوارع دمشق خلال الأمطار
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اغتسلت العاصمة السورية دمشق بأمطار الخير منذ ساعات الصباح الأولى بعد تأثرها بجو خماسينى منذ أمس.
ونشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" صورا لتساقط الأمطار فى شوارع دمشق المختلفة، وسط سير حركة السيارات وتواجد مكثف للافتات الرئيس السورى بشار الأسد .
وتزداد احتمالات تساقط الأمطار عصر اليوم فى دمشق، كما يتوقع أن تشهد مناطق دمشق وريفها هطولات مطرية غزيرة قد تترافق بالعواصف الرعدية وتساقط البَرَد وتكون الفعالية الجوية شاملة لمعظم مناطق محافظة دمشق مع أفضلية لمناطق شرق دمشق وريف دمشق الشرقى.
ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة جداً خاصة فى تلك المناطق، كما تضعف الفعالية الجوية بدءاً من ريف دمشق الغربى مع ساعات الفجر.
الشوارع فى سوريا
أمطار دمشق
جانب من الأمطار
جانب من الشوارع
جانب من طرق دمشق
صور بشار الاسد فى دمشق
طرق دمشق
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