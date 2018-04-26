صرف فتايتين وثقهما عدد من أهالى قرية بتهمة بخطف الأطفال بالشرقية

قررت نيابة فاقوس بالشرقية، اليوم، بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، صرف فتاتين من سرايا النيابة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام عدد من أهالي قرية النمراوط مركز فاقوس، بالتحفظ على فتايتن وتوثيقهما علي أحد أعمدة الإنارة بالقرية لشكهم في قيامهما بمحاولة خطف طفل بالقرية.

فيما كشفت التحريات التي قام بها ضباط مركز فاقوس، عدم صحة الواقعة، وأن الفتاتين من العرب، الذين يجوبون القرى للبحث عن أشياء لتجميعها وبيعها، وقام الشخص الذى اتهمهم بمحاولة خطف نجله بالتصالح لهما فى النيابة بعد علمه بالحقيقة، وتم صرفهما.







