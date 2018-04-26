صرف فتايتين وثقهما عدد من أهالى قرية بتهمة بخطف الأطفال بالشرقية

صرف فتايتين وثقهما عدد من أهالى قرية بتهمة بخطف الأطفال بالشرقيةالخميس، 26 أبريل 2018 01:54 م
الفتاتين
إضافة تعليق
قررت نيابة فاقوس بالشرقية، اليوم، بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، صرف فتاتين من سرايا النيابة.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بقيام عدد من أهالي قرية النمراوط مركز فاقوس، بالتحفظ على فتايتن وتوثيقهما علي أحد أعمدة الإنارة بالقرية لشكهم في قيامهما بمحاولة خطف طفل بالقرية.
فيما كشفت التحريات التي قام بها ضباط مركز فاقوس، عدم صحة الواقعة، وأن الفتاتين من العرب، الذين يجوبون القرى للبحث عن أشياء لتجميعها وبيعها، وقام الشخص الذى اتهمهم بمحاولة خطف نجله بالتصالح لهما فى النيابة بعد علمه بالحقيقة، وتم صرفهما.
إضافة تعليق
ماذا يحتاج الأهلى والزمالك من القمة الـ116 الليلة؟.. الأحمر يسعى لتحطيم الأرقام القياسية.. البدري يُفكر في تجريد المنافس من لقب الأعلى نقاط في الدوري.. والأبيض يتطلع لتحسين الصورة وكسر عقد أهلاوية عمرها 11 عاما
قطار تنمية المناطق الحدودية يواصل انطلاقه.. "الزراعة" تنفذ حزمة مشروعات بمطروح.. دعم المزارعين بالتقاوى والشتلات.. استصلاح 1500 فدان.. إنشاء 121 سدًا و8 آبار لتخزين المياه.. ودعم المرأة بـ 153 مشروعًا.. صور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة