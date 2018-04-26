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صحة الشرقية تضبط مصنع بير سليم لصناعة أدوية الكبد و الأطفال

الخميس، 26 أبريل 2018 12:45 م
صحة الشرقية تضبط مصنع بير سليم لصناعة أدوية الكبد و الأطفال مصنع أدوية - أرشيفية


الشرقية - إيمان مهنى
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نفذت إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية الصحة  برئاسة الدكتور محمد عبد الحى وبالتعاون مع مباحث التموين حملة تفتيشية بمركز ومدينة بلبيس وأسفرت عن ضبط مصنع بدون ترخيص بطريق بلبيس القاهرة الصحراوى يقوم بإنتاج أدوية بشرية غير صالحة للإستخدام و تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وأضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى بيان أن الحملة تمكنت من ضبط مبنى بداخله غرفة إنتاج ومجموعة من الماكينات المستخدمة فى تصنيع الأدوية البشرية وهى "ماكينات تغليف وتعبئة ، وماكينات للتحميص، وماكينات مجهولة المصدر والإستخدام" ، بالإضافة إلى ضبط عشرات الأجولة لمواد عشبية مجهولة المصدر.

كما تم ضبط غرفة تخزين بالمبنى تحتوى على كميات كبيرة ومئات العبوات لأصناف متعددة ومختلفة الإستخدام ومسجل عليها لمرضى "الكبد- والسكر – والحمل - والأطفال" من إنتاج ذات المصنع وتم تحريز المضبوطات وتشميع المكان و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر رقم 19404 لسنة 2018 جنح بلبيس.

 

 

 


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