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الخميس، 26 أبريل 2018 01:31 م
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شون وصوامع سوهاج تستقبل 24901 طن قمح حتى الآن

الخميس، 26 أبريل 2018 01:06 م
شون وصوامع سوهاج تستقبل 24901 طن قمح حتى الآن شون وصوامع سوهاج


سوهاج عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج أن كمية الأقماح المحلية الموردة من المزارعين إلى الشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 24901 طن و688 كيلو جرام حتى الآن.

وأكد محافظ سوهاج، فى بيان على انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة و أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات التى تتابع توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعى 2018 بالشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة.

وشدد المحافظ، على ضرورة العمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التى قد تعترض عمليات توريد الاقماح وتسهيل عملية التوريد من جميع المزارعين، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى كميات القمح الموردة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف قرى و مراكز المحافظة.

وأضاف عبد المنعم، أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 205 ألف فدان موزعة على مراكز المحافظة المخلتفة، والمتوقع توريده خلال الموسم الحالى 140 ألف طن أقماح، مشيرا إلى أن المحافظة فى متابعة مستمرة لموسم توريد الأقماح المحلية للموسم الحالى 2018 .

 

 


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