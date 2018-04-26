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سعد الحريرى يطلق أعمال مشروع متحف بيروت التاريخى

الخميس، 26 أبريل 2018 02:58 م
سعد الحريرى يطلق أعمال مشروع متحف بيروت التاريخى سعد الحريرى


بيروت (أ ش أ)
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أطلق رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى أعمال مشروع "متحف بيروت التاريخى" فى وسط بيروت بمنحة من دولة الكويت، فى احتفال حضره وزير الثقافة الدكتور غطاس الخورى وسفير دولة الكويت لدى لبنان عبد العال سليمان القناعى ورئيس مجلس الإنماء والإعمار بلبنان نبيل الجسر ورئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتانى وعدد من الشخصيات.

وأشار الحريرى إلى أن المصمم العالمى رنزوكيانو هو من وضع تصميم هذا المتحف، وسوف يتم تطوير كل المنطقة من ساحة الشهداء إلى السراى الصغير والمتحف التاريخى ببيروت والتل الأثرى والواجهة البحرية والميناء.

وأضاف أنه فى الوقت الذى نبنى فيه مدينة حديثة وواجهة بحرية، نهتم بالحفاظ على تراث هذه المدينة لأن الحفاظ على الهوية والتاريخ هو قاعدة متينة لبناء المستقبل.

من جهته، قال السفير الكويتى لدى لبنان أن المشاركة فى وضع حجر الأساس لـ"متحف تاريخ بيروت" يأتى بهدف أن تكون بيروت مقصدا تنويريا وملتقى لعلماء التاريخ ومتتبعى حركة الحياة والحضارة.

 


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