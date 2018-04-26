سد فتحات الترع لمنع وصول مياه الرى للمزارع السمكية بسهل الطينة شرق بورسعيد







بورسعيد – محمد فرج

قال المهندس محمد عبده رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، بأنه تم إعداد حملة من اللجان المعينة من قبل المحافظة، ومندوبين شبكات الرى والصرف بالقنطره شرق، بالتعاون مع قوات الجيش للتصدى للحالات المخالفة للإستزراع السمكى بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأضاف رئيس مجلس مدينة بورفؤاد خلال بيان له، بأن الحملة المكبرة كشفت أثناء المعاينة على الطبيعة قيام أصحاب المزارع السمكيه إستخدام مياه الرى فى الإستزراع السمكى، وعلى الفور تم سد فتحات الترع لمنع وصول المياه للمزارع السمكيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أحدى فتحات الترع



جانب من الحملة بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد



سد فتحات الترع