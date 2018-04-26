زراعة الغربية: انخفاض التعديات على الرقعة الزراعية خلال الشهر الماضى







الغربية - عادل ضرة

أكد المهندس على بيومى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" إن حجم التعديات على الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة انخفضت خلال الشهر الماضى، بعد تغليظ العقوبة على المخالفين من 100 ألف جنيه لـ 5 مليون جنيه غرامة، والسجن من 2 لـ 5 سنوات، بعد الموافقة على القانون بمجلس النواب فى يناير الماضى، وأن المديرية كانت تتلقى بلاغات بصفة يومية بالتعدى على مساحات كبيرة من الرقعة الزراعية، قبل إقرار القانون فى 24 يناير بمجلس النواب، والعمل به فى اليوم التالى مباشرة من إقراره.

وأضاف بيومى، بأنة تم عقد اجتماعات بالإدارات الزراعية، وإقامة ندوات إرشادية بكل القطاعات الزراعية والجمعيات الزراعية، للتعريف بالقانون الجديد، والعقوبات التى تم اعتمادها من مجلس النواب، مشيرا إلى أن المديرية قامت أيضا بإرسال خطاب لوزارة الأوقاف لتوعية المواطنين فى المساجد، إلى جانب استغلال قنوات التليفزيون للإعلان عن العقوبات المغلظة للتعديات على الرقعة الزراعية.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن قرارات الإزالة الصادرة من قبل ضد المخالفين الذين قاموا بالتعدى على الرقعة الزراعية، يوجد تنسيق مع المحليات والشرطة لإزالة هذه التعديات خلال السنوات الماضية، وإزالة التعديات فى المهد، ومصادرة مواد البناء، وليس هناك تصالح مع المخالفات التى حدثت عقب إقرار القانون، وكل من صدر له قرار إزالة سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الشرطة والمحليات.