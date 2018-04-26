"زراعة الشرقية" تشكل لجنة لحصر الأرضى وشون القمح المتضررة من الأمطار







الشرقية - إيمان مهنى

قررت مديرية الزراعة بالشرقية، بإشراف المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة، بسرعة زيادة نسبة توزيع الأسمدة المدعمة على المزارعين، وشددت على التصدى للتعديات على الرقعة الزراعية والإزالة فى المهد، وحصرأى أضرار خاصة أثناء توريد القمح بالشون أو أثناء الحصاد بسبب الأمطار.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور وكيل الوزارة ومديرى الإدارات والمكاتب الزراعية والتعاونية والإصلاح والمراقبات ومدير عام الزراعة ومدير عام التعاون، ذلك لمناقشة مشكلات التى تواجه المزراعين، المتابعة المستمرة لعمليات الحصاد والتوريد القمح المحلى للشون المعتمدة، والدقة فى حصر البيانات التى ترد للمديرية، ومتابعة منظومة كارت الفلاح.

في سياق متصل، أكد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، انتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالى كمية الأقماح المحلية المورده لموسم 2018 حتى اليوم بلغت 206307 أطنان و 800 كيلو قمح، موضحا أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 20889 طنا و 420 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة، لافتاً إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 381 ألفا و846 فدانا .