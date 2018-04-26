video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 أبريل 2018 02:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء العراق: لا يمكن إعادة الحكم الدكتاتورى فى البلاد

الخميس، 26 أبريل 2018 01:00 ص
رئيس وزراء العراق: لا يمكن إعادة الحكم الدكتاتورى فى البلاد حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى


بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، الأربعاء، "إن زمن الطغيان ولى ولا يمكن إعادة الحكم الدكتاتورى فى البلاد".

وأضاف العبادى - خلال كلمة ألقاها بمحافظة السلمانية، نقلتها قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية - أن العراق لن ينهض إلا بتعاون الكرد والعرب والخيريين"، قائلاً : "ملتزمون بالدستور والنظام الديمقراطي".

وأشار العبادى إلى أن "زمن الطغيان ولى ولا نريد إعادة حكم دكتاتوري"، مضيفًا "نريد دفع العراق باتجاه جديد"، ودعا العبادى إلى "التعاون فى إنشاء خط سياسى جديد"، قائلاً : "نريد بناء ديمقراطية فى العراق".

وبشأن مستحقات الفلاحين، أكد العبادى أن "الفلاح سيتسلم الأموال هذا العام بمجرد تسليمه المحصول"، ووصل رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، مساء اليوم، إلى محافظة السليمانية فى إطار الحملة الانتخابية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حيدر العبادى فى جولة بالمدن العراقية ضمن إطار حملته الانتخابية

حيدر العبادى: أمرت بتوجيه ضربات ضد داعش فى الأراضى السورية

رئيس وزراء العراق

العراق

أخبار العراق

العبادى

الحكم الدكتاتورى




لا تفوتك
أسطورة ليفربول يكشف: لماذا قرر كلوب استبدال محمد صلاح أمام روما

أسطورة ليفربول يكشف: لماذا قرر كلوب استبدال محمد صلاح أمام روما

الغرفة التجارية: تخفيضات 30% على منافذ "رمضان كريم" بالقاهرة

الغرفة التجارية: تخفيضات 30% على منافذ "رمضان كريم" بالقاهرة

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا

الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة

الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة

آزارو يغيب عن الأهلي أمام الأسيوطي والبدرى يطلب تجهيزه للترجى

آزارو يغيب عن الأهلي أمام الأسيوطي والبدرى يطلب تجهيزه للترجى

ننشر أماكن تجمعات مياه اﻷمطار التى تعوق حركة المرور فى القاهرة

ننشر أماكن تجمعات مياه اﻷمطار التى تعوق حركة المرور فى القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة