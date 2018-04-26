رئيس وزراء العراق: لا يمكن إعادة الحكم الدكتاتورى فى البلاد







بغداد أ ش أ

قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، الأربعاء، "إن زمن الطغيان ولى ولا يمكن إعادة الحكم الدكتاتورى فى البلاد".

وأضاف العبادى - خلال كلمة ألقاها بمحافظة السلمانية، نقلتها قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية - أن العراق لن ينهض إلا بتعاون الكرد والعرب والخيريين"، قائلاً : "ملتزمون بالدستور والنظام الديمقراطي".

وأشار العبادى إلى أن "زمن الطغيان ولى ولا نريد إعادة حكم دكتاتوري"، مضيفًا "نريد دفع العراق باتجاه جديد"، ودعا العبادى إلى "التعاون فى إنشاء خط سياسى جديد"، قائلاً : "نريد بناء ديمقراطية فى العراق".

وبشأن مستحقات الفلاحين، أكد العبادى أن "الفلاح سيتسلم الأموال هذا العام بمجرد تسليمه المحصول"، ووصل رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، مساء اليوم، إلى محافظة السليمانية فى إطار الحملة الانتخابية.