رئيس قطاع مطاحن مصر العليا: توريد 10 آلاف طن قمح لأسوان

رئيس قطاع مطاحن مصر العليا: توريد 10 آلاف طن قمح لأسوانالخميس، 26 أبريل 2018 03:54 م
توريد قمح - أرشيفية
إضافة تعليق
استقبلت مطاحن أسوان، اليوم الخميس، نحو 10 آلاف طن و763 كيلو من القمح المورد من مناطق أسوان، وتوشكى، ومنطقة وادى النقرة.
وأكد المهندس حسن طه رئيس قطاع مطاحن مصر العليا بأسوان، أن مطاحن مدينة أسوان استقبلت حتى اليوم 4095 طنا من القمح، فى حين استقبلت مطاحن إدفو 6 آلاف طن و668.5 كيلو من القمح المورد بدائرة المحافظة.
وأوضح رئيس قطاع مطاحن مصر العليا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم فور عمليات التوريد المحصول سداد كافة مستحقات المزراعين، وفقا للأسعار التى أعلنت عنها الحكومة، وذلك تقديرا لدرجة نقاوة محصول القمح المورد.
إضافة تعليق
تفاصيل نجاح أول عملية زراعة عضو ذكرى وكيس صفن فى العالم.. 11 طبيبا بأمريكا ينقلون الجلد والعضلات والأوتار والأعصاب والأوعية الدموية من متبرع ميت خلال 14 ساعة.. ويؤكدون: استعادة وظائفه الجنسية خلال أشهر
بطولات نساء اليمن فى زمن الحرب " الحلقة السادسة" .. المرأة فى تعز.. بطلة على جبهة القتال.. داليا: تخرجت فى كلية الطب وشاركت فى إسعاف أبطال المقاومة.. الحاجة فاطمة: زغردت يوم وداع أبنائى الشهداء الثلاثة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة