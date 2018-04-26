رئيس قطاع مطاحن مصر العليا: توريد 10 آلاف طن قمح لأسوان







أسوان - عبد الله صلاح

استقبلت مطاحن أسوان، اليوم الخميس، نحو 10 آلاف طن و763 كيلو من القمح المورد من مناطق أسوان، وتوشكى، ومنطقة وادى النقرة.

وأكد المهندس حسن طه رئيس قطاع مطاحن مصر العليا بأسوان، أن مطاحن مدينة أسوان استقبلت حتى اليوم 4095 طنا من القمح، فى حين استقبلت مطاحن إدفو 6 آلاف طن و668.5 كيلو من القمح المورد بدائرة المحافظة.

وأوضح رئيس قطاع مطاحن مصر العليا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم فور عمليات التوريد المحصول سداد كافة مستحقات المزراعين، وفقا للأسعار التى أعلنت عنها الحكومة، وذلك تقديرا لدرجة نقاوة محصول القمح المورد.