رئيس جامعة دمياط يتفقد تشطيبات المرحلة الثانية والثالثة بالجامعة الجديدة

رئيس جامعة دمياط يتفقد تشطيبات المرحلة الثانية والثالثة بالجامعة الجديدةالخميس، 26 أبريل 2018 04:44 م
الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط
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تفقد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط تشطيبات المرحلة الثانية والثالثة، بالحرم الجامعى الجديد بمدينة دمياط الجديدة.
وقام بالمرور على مدرجات وفصول المرحلة الثانية لمتابعة أعمال تشطيب بالفصول والمدرجات، كما أجرى مكالمة هاتفية لمسئول شركة المقاولون العرب لتوجيهه فى بعض النقاط الخاصة بالسلامة والصحة المهنية أثناء العمل، كما شدد على ضرورة استكمال باقى أعمال التشطيبات بتلك المرحلة طبقاً لما هو متفق عليه ثم توجه للمرحلة الثالثة مدرج "أ، ب".
وأشار بيان إلى أن رئيس الجامعة شهد أعمال تشطيبات الأرضيات والواجهات وأثناء متابعة أعمال التشطيبات بالمراحل المختلفة توجه لمقار الكليات الجديدة كما تفقد سير العملية التعليمية بحرم الجامعة.
الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط
رئيس جامعة دمياط وخلفه الانشاءات
مدرجات جامعة دمياط
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