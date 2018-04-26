رئيس جامعة بنى سويف يحيل أطباء وعاملين بمستشفى الجامعة للتحقيق







بنى سويف : هانى فتحى

أحال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف مجموعة من أطباء والعاملين بمستشفى الجامعة للتحقيق للتقصير فى العمل داخل المستشفى.

وحسب بيان للجامعة قام رئيس الجامعة بزيارة مفاجئة للمستشفى الجامعى لمتابعة سير منظومة العمل وحسن تقديم الخدمات الطبية بكافة أقسام المستشفى والعيادات الخارجية و الطوارئ و الأقسام الإدارية.

رافق رئيس الجامعة فى الزيارة الدكتور عماد البنا مدير عام المستشفى و مدحت سليمان مدير عام الشئون المالية والإدارية حيث بدأ زيارته لقسم الطوارئ بالمستشفى للإطمئنان على المرضى المتواجدين والوقوف على مدى الخدمة الطبية المقدمة لهم وتوفير ما يلزم من المستلزمات الطبية والإشراف على تواجد العدد الكافى من طاقم الأطباء والتمريض وسير العمل بأقسام الأشعة والتحاليل، حرصا منه على أن تكون المستشفى الجامعى مؤهله تأهيلا كاملا لاستقبال أكبر عدد ممكن من الحالات وأن تكون كافة أقسام المستشفى الداخلية والخارجية على استعداد دائم لاستقبال الحالات التى ترد إليها.

كما تابع حالات الأقسام الداخلية وزيارة الأقسام المختلفة بالمستشفى والاستفسار من المرضى عن مدى جودة الخدمة المقدمة لهم وتوفير ما يلزم وسماع جميع شكواهم والعمل على توفيرها لهم.