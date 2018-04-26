رئيس جامعة الإسكندرية يطلق مسابقة أغنية تخرج الطلاب للعام الحالى







الإسكندرية-هناء أبو العز

هنأ الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة اﻻسكندرية ، الطلاب الفائزين بجوائز عالمية وأقليمية ومحلية مؤكداً حرص الجامعة على قيام الطلاب بممارسة الأنشطة المختلفة والتعرف على ثقافات أخرى ليكونوا خير سفراء لجامعتهم بعد التخرج ، وأعلن رئيس الجامعة على إطلاق مسابقة تخرج لطلاب هذا العام لأحسن ثلاث أغنيات بناء على عدد المشاهدات على الـ you tube .

جاء ذلك خلال الحفل الختامى لمسابقة " أبدأ بنفسك .... أنت البداية " التى نظمتها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ضمن حملة الميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى التى أقميت تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، تحت عنوان " أنت مراية نفسك " حيث تم تكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة أفضل عمل إبداعى من وحى الميثاق الأخلاقى فى مجال البوستر والأغنية والفيلم القصير بمشاركة رؤساء الجامعات المصرية ونواب وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

كما أكد رئيس الجامعة فى بيان، على أهمية اطلاق حملة الميثاق الأخلاقى لطلاب الجامعة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية تصل إلى الطلاب بصورة بسيطة، وأضاف أن الجامعة ستتحول اعتباراً من العام الجامعى القادم 2018/2019 إلى الدراسة بنظام الساعات المعتمدة فى مرحلة البكالوريوس لتوسيع مدارك الطلاب وإكساب مهارات جديدة لبناء الشخصية المتكاملة.

وأشاد الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، فى كلمته إلى حرص القيادة السياسية على بناء عناصر الشخصية المصرية وفى مقدمتها القيم والأخلاق والإنتماء والوطنية مشيراً إلى اختيار جامعة الإسكندرية ضمن ثلاث جامعات ليتم إجراء مسابقة إبداعية بين طلابها للتعبير عما تناوله الميثاق الطلابى من موضوعات وأفكار عن مكافحة الفساد ، وصفات الطالب الجامعى المثالى وأهداف الميثاق الأخلاقى ، وآليات تطبيق الميثاق.

كما استعرض اللواء خالد سعيد وكيل هيئة الرقابة الإدارية ، دور الهيئة فى مكافحة الفساد ورفع الوعى الجماهيرى بخطورته وأهمية مكافحته، وأضاف أن الهيئة تقوم بإعداد وتنفيذ حملة إعلامية تحت شعار " مصر أقوى من الفساد " كما أكد على أهمية توعية الطلاب بخطورة الفساد والعمل على خلق جيل رافض للفساد وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى من خلال إدراج مادة علمية تحت مسمــى " مكافحة الفساد " بمقرر حقوق الإنسان الذى يتم تدريسه بكافة الجامعات.

وفى نهاية اللقاء قام الدكتور عصام الكردى والدكتور هشام جابر واللواء خالد سعيد بتكريم الطلاب الفائزون فى مسابقة الميثاق اﻻخلاقى حيث حصلت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية على المركز الأول ( عام ) فى مجال الأغنية ، وحصلت كلية التربية النوعية على المركز الثانى ( عام ) فى مجال البوستر، وحصلت كليتى الهندسة والحقوق فى الحصول على المركز الثالث ( عام ) فى الأغنية مناصفة، كما تم تكريم الطلاب المثاليين والطلاب الذين فازوا فى المسابقات العالمية واﻻقليمية.