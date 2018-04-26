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حيدر العبادى: نمتلك أطروحة عراقية وطنية لإدارة البلاد من أجل تقدم العراق

الخميس، 26 أبريل 2018 12:52 م
حيدر العبادى: نمتلك أطروحة عراقية وطنية لإدارة البلاد من أجل تقدم العراق رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى فى أربيل


كتب - أحمد جمعة
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قال رئيس ائتلاف النصر العراقى، الدكتور حيدر العبادى، إن الاخوة العربية الكردية دائمة ونحن متمسكون بوحدتنا وإخواتنا ومؤمنون بأن العراق وطن واحد لجميع أبنائه ولن يكون إلا كذلك.

 

وأعرب الدكتور حيدر العبادى، عن اعتزازه بالتنوع الدينى والقومى والمذهبى واعتبره مصدر قوة وثراء وقال "أنا لا أفرق بين مواطن وآخر وهذا نهجنا وأخلاقنا وسياستنا الثابتة".

 

وأشار رئيس ائتلاف النصر فى العراق إلى لحظة هجوم داعش "تركنا خلافاتنا جانبا ووقفت البيشمركة والجيش العراقى صفا واحدا حتى تحقيق النصر وفى عمليات التحرير توحدنا وانتصرنا.. وهذا من أهم المكاسب والإنجازات الوطنية والتاريخية".

 

وحيا العبادى قوات البيشمركة الذين ناضلوا ضد الحكم الدكتاتورى وضد الإرهاب وداعش وتحية لأرواح الشهداء والجرحى.

 

وذكر رئيس ائتلاف النصر بأن دولة الظلم لن تدوم لذلك عقدنا العزم على محاربة الفساد من أجل عراق مستقر وآمن وينعم بالرفاه ، مضيفا "لن نسمح بمافيا الفساد أن تبتلع الدولة لذا صوت الناخب مهم للمساهمة بمكافحة الفساد من خلال التصويت للمشروع الذى يتبنى هذا المنهج وائتلاف النصر يضع ذلك فى أولوياته".

 

وقال العبادى بأنه يريد تأسيس أحزاب سياسية تطرح مشروعا وطنيا وأطروحة عراقية جديدة لبناء عراق قوى لكل العراقيين، مؤكدا أن العراق اليوم أفضل بكثير مما مضى فى وضعه الداخلى وأمنه واستقراره وعلاقاته الخارجية، مضيفا "نريد للعراق أن يتقدم أكثر فالعراق فيه خير يكفى للجميع إذا أحسنا إدارة الثروة وحافظنا عليها...وأمامنا مستقبل كبير للإعمار والبناء وجلب الاستثمارات".

 

وأوضح رئيس ائتلاف النصر أن "كل الخلافات قابلة للحل بين الاخوة فى الوطن الواحد وفى ظل الدستور والنظام الديمقراطى".

 

وبخصوص القائمة الانتخابية في أربيل قال العبادى "إن مشروعنا هو بناء كتله سياسية عابرة للطائفية والقومية لذلك تتواجد قائمة النصر فى ثمانية عشر محافظة لأننا نمتلك رؤية فى إدارة البلد وقد تكون أزمة المناطق المتنازع عليها نموذج لتلك الإدارة العقلانية من أجل الحفاظ على الدم العراقى".

 


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