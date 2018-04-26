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توريد 101 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

الخميس، 26 أبريل 2018 02:36 م
توريد 101 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة توريد قمح -أرشيفية


البحيرة - ناصر جودة
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أعلنت المهندسة نادية عبده  محافظ البحيرة ، أن إجمالي كمية الاقماح التي تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 101 ألف و 690 طن حتي صباح اليوم الخميس .

ووجهت محافظ البحيرة ، بمتابعة أعمال توريد القمح وتذليل العقبات أمامه والالتزام بالضوابط للحفاظ على  سلامة القمح .

وشدد على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة وعدم تسرب اقماح مستوردة ، بالإضافة الى مراقبة حالة التخزين للشون والصوامع وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.

 


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