توريد 101 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

توريد 101 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرةالخميس، 26 أبريل 2018 02:36 م
توريد قمح -أرشيفية
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أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، أن إجمالي كمية الاقماح التي تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 101 ألف و 690 طن حتي صباح اليوم الخميس .
ووجهت محافظ البحيرة ، بمتابعة أعمال توريد القمح وتذليل العقبات أمامه والالتزام بالضوابط للحفاظ على سلامة القمح .
وشدد على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة وعدم تسرب اقماح مستوردة ، بالإضافة الى مراقبة حالة التخزين للشون والصوامع وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.
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