توريد 101 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة







البحيرة - ناصر جودة

أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، أن إجمالي كمية الاقماح التي تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 101 ألف و 690 طن حتي صباح اليوم الخميس .

ووجهت محافظ البحيرة ، بمتابعة أعمال توريد القمح وتذليل العقبات أمامه والالتزام بالضوابط للحفاظ على سلامة القمح .

وشدد على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة وعدم تسرب اقماح مستوردة ، بالإضافة الى مراقبة حالة التخزين للشون والصوامع وسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.