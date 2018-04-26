"تموين الأقصر" تضبط كمية من الدقيق المدعم ومصنع يغش المنظفات الصناعية







الأقصر – أحمد مرعى

شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات من أبرزها ضبط مصنع لتركيب وتصنيع وغش المنظفات الصناعية واستخدام مواد كيميائية خطيرة وتم التحفظ على محتويات المصنع، كما تم ضبط كمية من دقيق المخابز المدعم، وتحرير 5 محاضر عدم الاعلان عن أسعار السلع التموينية.

يأتى ذلك فى إطار رفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، وذلك عن طريق متابعة توفير جميع السلع وضبط الجرائم التموينية بشتى صورها، وجارى العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.