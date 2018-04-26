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"تعليم الإسكندرية" تطلق اسم أحد شهداء الواجب على مدرسة ابتدائى بإدارة وسط

الخميس، 26 أبريل 2018 07:24 م
"تعليم الإسكندرية" تطلق اسم أحد شهداء الواجب على مدرسة ابتدائى بإدارة وسط إطلاق اسم أحد شهداء الواجب على مدرسة ابتدائى بالإسكندرية


الإسكندرية جاكلين منير
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أطلقت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اسم شهيد الواجب "ناصر الحكيم" على مدرسة الطلائع الابتدائية التابعة إلى إدارة وسط التعليمية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وآمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم، وبحضور محمد العوضى مدير مكتب حكمدار الإسكندرية، ومديرى عموم الإدارات التعليمية الثمانى، ووكلاء الإدارات.
 
ويذكر أن ناصر الحكيم لقى مصرعه أثناء عمله فى تأمين مظاهرات طلاب الثانوية العامة أمام مكتبة الإسكندرية يوم 29 من يونيو 2017، وعند عبوره طريق الجيش تعرض لحادث أليم، حيث صدمته سيارة أثناء عبوره، ما تسبب فى إصابته إصابة بالغة توفى على إثرها.

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