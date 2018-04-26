تعرف على أعمال القومى لشئون الإعاقة بالأقصر لتأهيل المحافظة لسياحة ذوى الإعاقة







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن حسام القاضى مقرر المجلس القومى لشئون الأعاقة بمحافظة الأقصر، أن المحافظة تتأهل لسياحة ذوى الإعاقة، حيث تم التنسيق الكامل مع إحدى شركات لتعريفهم بأكواد الاتاحة ومواصفاتها والاماكن المتاحة لفئة ذوى الإعاقة فى الشوارع، وكذلك الأماكن السياحية والمعابد الآثرية بالمحافظة والتى تشمل الكرنك والاقصر ومتحف الأقصر.

وأضاف حسام القاضى في بيان صحفي ، أنه جارى حصر الشوارع والاماكن التى تحتاج إلى اتاحة ورمبات، وجارى مناقشة كيفية اتاحة المراسى السياحية، وأيضاً جارى حصر الفنادق التى يوجد بها اتاحة لذوى الاعاقة، وعدد الغرف المجهزة بذلك، كما انه جارى تجهيز وسائل النقل السياحية واكواد الإتاحة تشمل الرمبات " المنحنيات" التى تكون اقل من ارتفاع الرصيف، ودورات مياة بمواصفات معينة، واشارات المرور الصوتية للاعاقات البصرية ولغة الاشارة للإعاقات الصم، والشباك المخصص لذوى الاعاقة، والمكان المخصص لركن السيارات ومركبات ذوى الاعاقة.

وأوضح القاضى، أنه سيكون للمجلس القومى لشئون الإعاقة دور هام فى حملة مكبرة لتوعية المواطن بعدم استخدام اكواد الاتاحة المخصصة لذوى الاعاقة استخداماً سيئاً، وايضا تعريف باقى محافظات الجمهورية باستعدادات الاقصر لاستقبال سياحة ذوى الاعاقة.