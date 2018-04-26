video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 أبريل 2018 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انتظام توريد القمح بالشرقية بعد رفع مياه الأمطار من أمام الصوامع

الخميس، 26 أبريل 2018 12:42 م
انتظام توريد القمح بالشرقية بعد رفع مياه الأمطار من أمام الصوامع توريد قمح - أرشيفية


الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

شدد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على سرعة رفع وإزالة آثار مياه الأمطار المتراكمة أمام الشون والصوامع المخصصة لاستقبال الأقماح وفتح الطريق أمام السيارات المحملة لتوريد القمح لضمان حسن إنتظام عملية التوريد وللتيسير على المزارعين والموردين، و كذلك المتراكمة بالشوارع.

وأضاف فى بيان مضيفا، انه انتظمت عملية توريد الأقماح لشون وصوامع المحافظة المحددة والبالغ عددها 48 صومعة و شونة مطورة حكومية و قطاع خاص بطاقة إستيعابية 562 ألف و 719 طن تكفى لإحتياجات المحافظة من القمح.

وكلف المحافظ مدير مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة الصوامع والشون والتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بمياه الأمطار والتى تعرضت لها بعض مراكز ومدن المحافظة.

وكان محافظ الشرقية قد أعلن رفع درجة الإستعداد بمختلف المراكز والمدن والأحياء وتفعيل غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام لمواجهة سوء الأحوال الجوية وما ترتب عليه من سقوط لأمطار غزيرة تسببت فى إعاقة الحركة وتعطيل مصالح المواطنين.

ومنذ الصباح الباكر يتابع محافظ الشرقية أعمال شفط وسحب تجمعات المياه المتراكمة بالشوارع والميادين الرئيسية بالمراكز والمدن التى تعرضت لسقوط الأمطار.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توريد 82 ألف طن قمح لشون الدقهلية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

سوء احوال الجو

توريد القمح




لا تفوتك
سفير روسيا السابق بقطر: "بن جاسم" أكد لى تمويل الإرهاب لتدمير مصر وسوريا

سفير روسيا السابق بقطر: "بن جاسم" أكد لى تمويل الإرهاب لتدمير مصر وسوريا

السيسي يوافق على اتفاق قرض مع البنك الدولى بمليار و150 مليون دولار

السيسي يوافق على اتفاق قرض مع البنك الدولى بمليار و150 مليون دولار

ماذا يحتاج الأهلى والزمالك من القمة الـ116 الليلة؟.. الأحمر يسعى لتحطيم الأرقام القياسية.. البدري يُفكر في تجريد المنافس من لقب الأعلى نقاط في الدوري.. والأبيض يتطلع لتحسين الصورة وكسر عقد أهلاوية عمرها 11 عاما

ماذا يحتاج الأهلى والزمالك من القمة الـ116 الليلة؟.. الأحمر يسعى لتحطيم الأرقام القياسية.. البدري يُفكر في تجريد المنافس من لقب الأعلى نقاط في الدوري.. والأبيض يتطلع لتحسين الصورة وكسر عقد أهلاوية عمرها 11 عاما

قطار تنمية المناطق الحدودية يواصل انطلاقه.. "الزراعة" تنفذ حزمة مشروعات بمطروح.. دعم المزارعين بالتقاوى والشتلات.. استصلاح 1500 فدان.. إنشاء 121 سدًا و8 آبار لتخزين المياه.. ودعم المرأة بـ 153 مشروعًا.. صور

قطار تنمية المناطق الحدودية يواصل انطلاقه.. "الزراعة" تنفذ حزمة مشروعات بمطروح.. دعم المزارعين بالتقاوى والشتلات.. استصلاح 1500 فدان.. إنشاء 121 سدًا و8 آبار لتخزين المياه.. ودعم المرأة بـ 153 مشروعًا.. صور

الأهلي يبحث عن تحطيم الأرقام القياسية أمام الزمالك فى القمة.. الليلة

الأهلي يبحث عن تحطيم الأرقام القياسية أمام الزمالك فى القمة.. الليلة

3 مأكولات هتساعدك فى إنقاص الوزن لو بتعملى رجيم

3 مأكولات هتساعدك فى إنقاص الوزن لو بتعملى رجيم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة