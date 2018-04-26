انتظام توريد القمح بالشرقية بعد رفع مياه الأمطار من أمام الصوامع







الشرقية - إيمان مهنى

شدد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على سرعة رفع وإزالة آثار مياه الأمطار المتراكمة أمام الشون والصوامع المخصصة لاستقبال الأقماح وفتح الطريق أمام السيارات المحملة لتوريد القمح لضمان حسن إنتظام عملية التوريد وللتيسير على المزارعين والموردين، و كذلك المتراكمة بالشوارع.

وأضاف فى بيان مضيفا، انه انتظمت عملية توريد الأقماح لشون وصوامع المحافظة المحددة والبالغ عددها 48 صومعة و شونة مطورة حكومية و قطاع خاص بطاقة إستيعابية 562 ألف و 719 طن تكفى لإحتياجات المحافظة من القمح.

وكلف المحافظ مدير مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة الصوامع والشون والتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بمياه الأمطار والتى تعرضت لها بعض مراكز ومدن المحافظة.

وكان محافظ الشرقية قد أعلن رفع درجة الإستعداد بمختلف المراكز والمدن والأحياء وتفعيل غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام لمواجهة سوء الأحوال الجوية وما ترتب عليه من سقوط لأمطار غزيرة تسببت فى إعاقة الحركة وتعطيل مصالح المواطنين.

ومنذ الصباح الباكر يتابع محافظ الشرقية أعمال شفط وسحب تجمعات المياه المتراكمة بالشوارع والميادين الرئيسية بالمراكز والمدن التى تعرضت لسقوط الأمطار.