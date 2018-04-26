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الخميس، 26 أبريل 2018 08:24 م
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انتحار ربة منزل بتناول مادة سامة بسبب خلافات عائلية فى قنا

الخميس، 26 أبريل 2018 06:45 م
انتحار ربة منزل بتناول مادة سامة بسبب خلافات عائلية فى قنا جثه - أرشيفية


قنا - وائل محمد
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أقدمت ربة منزل بمحافظة قنا، اليوم الخميس، علي الإنتحار، وذلك بتناول مادة سامة، بسبب خلافات عائلية، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
 
تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا إخطاراً من المباحث الجنائية، يفيد إنتحار ربة منزل تدعي، "مانجة.إ" مقيمة بقرية الطويرات التابعة لدائرة مركز قنا، وذلك نتيجة إصابتها بحالة تسمم علي إثر تناولها مادة سامة بسبب خلافات عائلية. 
 
وتكثف أجهزة الأمن بقنا من جهودها لكشف سبب محاولة إنتحار ربة المنزل، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى قنا، فيما حرر محضر بالواقعة.

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