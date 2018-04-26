اليوم.. ختام نشاط "نادى البحث عن وظيفة" بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر

اليوم.. ختام نشاط "نادى البحث عن وظيفة" بمديرية الشباب والرياضة بالأقصرالخميس، 26 أبريل 2018 10:30 ص
حفنى بركات مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر
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تختتم اليوم الخميس مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر نشاط "نادى البحث عن وظيفة" الذى أقيم على مدار الـ 10 أيام الماضية بمركز شباب أرمنت.
وأوضح حفنى بركات مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر فى بيان أن نشاط "نادى البحث عن وظيفة" يأتى فى إطار بروتوكول التعاون ما بين وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة العمل الدولية، ويستهدف تأهيل 16 من خريجات المؤهلات العليا والمتوسطة، من خلال تعريفهن بطرق كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافى وكيفية خوض مقابلات العمل والنجاح بها، بالإضافة إلى محاولة إيجاد فرص عمل لهن مناسبة .
وأضاف بركات إن هذا النشاط تم تطبيقه سابقاً بمركز شباب الرزيقات بحرى، ومركز شباب طيبة العوامية، ومركز شباب أسنا، ومركز شباب أصفون .
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