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اليوم افتتاح فعاليات المؤتمر الـ21 لأدباء القناة وسيناء بالإسماعيلية

الخميس، 26 أبريل 2018 07:00 ص
اليوم افتتاح فعاليات المؤتمر الـ21 لأدباء القناة وسيناء بالإسماعيلية ماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء


الإسماعيلية - جمال حراجى
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يفتتح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد عواض ظهر اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الـ21 لأدباء القناه وسيناء بقصر الثقافة تحت عنوان الثقافة وخصوصية المكان.. الهدف وطن"، ويرأس المؤتمر الشاعر عبدة المصرى وأمين عام المؤتمر الشاعر مدحت منير وبحضور الكاتب والأديب ممدوح أبويوسف رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية.

وقال الفنان ماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناه وسيناء الثقافى، أن أن المؤتمر يتضمن خمس جلسات بحثية ويستمر حتى السبت 28 إبريل وتشهد الجلسة الأولى للمؤتمر " بحث بعنوان الأدب ومواكبه التنمية فى الإقليم  للباحث دكتور حمدى سليمان، دور الثقافة فى مواجهه التطرف الفكرى الباحث أسامة كمال ، ويدير الجلسة دكتور على عبد الظاهر، والجلسة الثانية  بين الخيال والواقع " الشعر النبطى والأدب السيناوى " للشاعر سمير محسن  ، ويدير الجلسة عبد الكريم الشاويش، وفى اليوم الثانى للمؤتمر الجلسة الثالثة مع شعر العامية للشاعر فبارى البدرى ، وشعر الفصحى للشاعر شريف سمير، ويدير الجلسة  الشاعر أحمد السيد، والجلسة الرابعة القصة والرواية فى الإقليم  للباحث سيد حنفى ويدير الجلسة الشاعر عزت المتبولى، والجلسة الخامسة محور الشخصية المكرمة حيث يكرم المؤتمر الدكتور درويش الفارمن سيناء، ويتحدث عنة  الباحث صلاح الفار، وتكريم الشاعرعلى نظيرهويدى ويتحدث عنة فتحى نجم، ويدير الجلسة الأديب أسامة مرسى ، بالإضافة لأمسية شعرية للشاعر محمود فخر الدين من شعراء شمال سيناء، كما يشهد اليوم الثالث والختام شهادة عن الأديب محمد توفيق عبد الحافظ من جنوب سيناء ، وشهادة للأديب حسن عبد الشافى من شعراء الإسماعيلية ، ويدير الجلسة الشاعرة هدى عبد الله.

وأشار الفنان ماهر كمال رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى فى تصريحات لـ اليوم السابع، إلى أن المؤتمر، سوف ينظم احتفالية كبرى يوم السبت القادم بمنزل الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودى بقرية الضبعية فى حضور أسرته، وتحت رعاية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيليه، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد كبير من أدباء ومثقفى الإسماعيلية.

كما يقوم المؤتمر خلال فعالياته بتكريم الراحل محمد منير رئيس الإقليم السابق لدورة فى إثراء الحركة الثقافية والفنية فى الإقليم طوال فترة رئاسته لإقليم القناه وسيناء الثقافى.

 

 

 

 

 


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