video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 أبريل 2018 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اللجنة الأمنية بديالى: داعش يستغل القرى على حدود صلاح الدين ملاذا لمسلحيه

الخميس، 26 أبريل 2018 02:09 م
اللجنة الأمنية بديالى: داعش يستغل القرى على حدود صلاح الدين ملاذا لمسلحيه تنظيم داعش الإرهابى


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت اللجنة الأمنية فى محافظة ديإلى العراقية، اليوم الخميس، أن تنظيم (داعش) الإرهابى يستغل القرى الفارغة على الحدود مع محافظة صلاح الدين ملاذا لمسلحيه، مطالبة بحسم ملف القرى الفارغة فى تلك المنطقة.

وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوى - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - "إن هناك 13 قرية فارغة ضمن حدود صلاح الدين وقريبة من الحدود مع ديإلى من جهة قطاع ناحية العظيم، لا تزال فارغة من سكانها، ما دفع تنظيم (داعش) إلى استغلالها وتحويلها إلى أوكار وملاذا لمسلحيه".

ودعا العزاوى إلى ضرورة الإسراع بحسم ملف القرى الـ13 والسيطرة عليها من قبل القطاعات العسكرية؛ لمنع تحولها إلى بؤرة ساخنة تهدد أمن المناطق المحيطة بها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اعتقال خلية "داعش الإلكترونية" فى محافظة ديالى العراقية

شرطة ديالى العراقية تعلن اعتقال 80 شخصا فى المحافظة خلال أسبوع

تفكيك 7 عبوات ناسفة بين محافظتى ديالى وصلاح الدين فى العراق

ديالى

اخبار ديالى

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

العراق

اخبار العراق




لا تفوتك
سفير روسيا السابق بقطر: "بن جاسم" أكد لى تمويل الإرهاب لتدمير مصر وسوريا

سفير روسيا السابق بقطر: "بن جاسم" أكد لى تمويل الإرهاب لتدمير مصر وسوريا

السيسي يوافق على اتفاق قرض مع البنك الدولى بمليار و150 مليون دولار

السيسي يوافق على اتفاق قرض مع البنك الدولى بمليار و150 مليون دولار

ماذا يحتاج الأهلى والزمالك من القمة الـ116 الليلة؟.. الأحمر يسعى لتحطيم الأرقام القياسية.. البدري يُفكر في تجريد المنافس من لقب الأعلى نقاط في الدوري.. والأبيض يتطلع لتحسين الصورة وكسر عقد أهلاوية عمرها 11 عاما

ماذا يحتاج الأهلى والزمالك من القمة الـ116 الليلة؟.. الأحمر يسعى لتحطيم الأرقام القياسية.. البدري يُفكر في تجريد المنافس من لقب الأعلى نقاط في الدوري.. والأبيض يتطلع لتحسين الصورة وكسر عقد أهلاوية عمرها 11 عاما

قطار تنمية المناطق الحدودية يواصل انطلاقه.. "الزراعة" تنفذ حزمة مشروعات بمطروح.. دعم المزارعين بالتقاوى والشتلات.. استصلاح 1500 فدان.. إنشاء 121 سدًا و8 آبار لتخزين المياه.. ودعم المرأة بـ 153 مشروعًا.. صور

قطار تنمية المناطق الحدودية يواصل انطلاقه.. "الزراعة" تنفذ حزمة مشروعات بمطروح.. دعم المزارعين بالتقاوى والشتلات.. استصلاح 1500 فدان.. إنشاء 121 سدًا و8 آبار لتخزين المياه.. ودعم المرأة بـ 153 مشروعًا.. صور

الأهلي يبحث عن تحطيم الأرقام القياسية أمام الزمالك فى القمة.. الليلة

الأهلي يبحث عن تحطيم الأرقام القياسية أمام الزمالك فى القمة.. الليلة

3 مأكولات هتساعدك فى إنقاص الوزن لو بتعملى رجيم

3 مأكولات هتساعدك فى إنقاص الوزن لو بتعملى رجيم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة