اللجنة الأمنية بديالى: داعش يستغل القرى على حدود صلاح الدين ملاذا لمسلحيه

اللجنة الأمنية بديالى: داعش يستغل القرى على حدود صلاح الدين ملاذا لمسلحيهالخميس، 26 أبريل 2018 02:09 م
تنظيم داعش الإرهابى
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أكدت اللجنة الأمنية فى محافظة ديإلى العراقية، اليوم الخميس، أن تنظيم (داعش) الإرهابى يستغل القرى الفارغة على الحدود مع محافظة صلاح الدين ملاذا لمسلحيه، مطالبة بحسم ملف القرى الفارغة فى تلك المنطقة.
وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوى - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - "إن هناك 13 قرية فارغة ضمن حدود صلاح الدين وقريبة من الحدود مع ديإلى من جهة قطاع ناحية العظيم، لا تزال فارغة من سكانها، ما دفع تنظيم (داعش) إلى استغلالها وتحويلها إلى أوكار وملاذا لمسلحيه".
ودعا العزاوى إلى ضرورة الإسراع بحسم ملف القرى الـ13 والسيطرة عليها من قبل القطاعات العسكرية؛ لمنع تحولها إلى بؤرة ساخنة تهدد أمن المناطق المحيطة بها.
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