القوات العراقية تعتقل قياديا بتنظيم داعش نفذ 7 عمليات إرهابية فى بغداد

القوات العراقية تعتقل قياديا بتنظيم داعش نفذ 7 عمليات إرهابية فى بغدادالخميس، 26 أبريل 2018 01:34 م
الشرطة العراقية
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الخميس، اعتقال قيادى بتنظيم "داعش" نفذ 7 عمليات إرهابية فى مناطق حزام بغداد فى عامى 2014 و2016.
وقال المركز - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز "إن قوة من الاستخبارات ومكافحة إرهاب بغداد - فى عملية نوعية - ألقت القبض على أحد قيادات تنظيم (داعش) الإرهابي، والذى نفذ 7 عمليات إرهابية فى مناطق حزام بغداد عامى 2014 و2016 ".
وأضاف المركز: "أن عملياته الإرهابية شملت تفجير عبوات ناسفة على القوات الأمنية وقتل مواطنين أبرياء، وبعدها هرب إلى محافظة أخرى؛ للتخفى عن أعين الأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أن العملية نفذت بتنسيق عال المستوى بين الأجهزة الاستخبارية؛ لملاحقة المطلوبين الإرهابيين بغية إجهاض نواياهم.
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