"الصحة الفلسطينية بغزة": 40 شهيدا و5511 مصابا حصيلة مسيرة العودة حتى الآن







غزة (أ ش أ)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة إن الإحصائية التراكمية لاعتداء الاحتلال الإسرائيلى بحق المواطنين المشاركين على الحدود الشرقية للقطاع فى مسيرة العودة السلمية منذ 30 مارس وحتى الآن وصلت إلى 40 شهيدا و 5511 مصابا بجروح مختلفة واختناق بالغاز.

وأضافت الوزارة - فى بيان اليوم الخميس، "أن من بين الإصابات 3368 إصابة تعاملت معها المستشفيات، و2143 تعاملت معها النقاط الطبية"، لافتة إلى أنه من بين الإصابات 592 طفلا و192 سيدة..وعن درجة الخطورة فى مجمل الإصابات، قالت: "أن هناك 143 حالة خطيرة و1710 حالات متوسطة و1515 حالة طفيفة".

وعن سبب الإصابات، أكدت لوزارة ، أن هناك 1738 مصابا بالرصاص الحي، 394 مصابا بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، 611 مصابا بالاختناق و625 إصابات أخرى..أما عن مكان الإصابات فى الجسم، أوضحت الوزارة أن 227 حالة إصابة بالرقبة والرأس، 440 إصابة بالأطراف العلوية، 115 إصابة الظهر والصدر، 142 بالبطن والحوض، 1704 حالات فى الأطراف السفلية و740 إصابة فى أماكن متعددة.

ومن جهتها، قالت أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بغزة الدكتورة عبير عبد الرحمن: "إن مسيرة العودة خرجت لهدف أساسى وهو تأكيد حق الشعب الفلسطينى فى العودة وعدم التنازل عن هذا الحق مهما بلغت من سنوات التهجير والتشرد فى العالم، ومهما بلغت الخسائر البشرية والمادية".

وأضافت عبد الرحمن - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "أن مسيرة العودة ورغم سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى إلا أنها حققت عددا من النتائج المهمة والملموسة، أولها دحض مقولة أن الكبار يموتون والصغار ينسون بدليل أن الصغار خرجوا برفقة الكبار تجاه الحدود؛ ليؤكدوا حقهم فى العودة فى المقابل نجد المستوطنين الذين يقبعون فى مستوطنات غلاف غزة هم من هرعوا هاربين بمجرد سماعهم عن خروج مسيرة العودة وهذا يؤكد هشاشة تمسك المستوطنين بالأرض فى مقابل ثبات الفلسطينيين واحقيتهم بها رغم تعرضهم لخطر القنص".