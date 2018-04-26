السفير البريطانى بأمريكا: ترامب سيزور لندن 13 يوليو







أ ف ب

يقوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بزيارة إلى بريطانيا فى 13 يوليو، كما أعلنت الخميس رئاسة الوزراء البريطانية والسفير البريطانى لدى واشنطن.

وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية فى بيان "أن الرئيس الأمريكى سيزور بريطانيا فى 13 يوليو، وسيجرى مباحثات ثنائية مع رئيسة الوزراء خلال زيارته" مؤكدة بذلك تغريدة للسفير كيم داروش، وكان الأخير عرب عن "سروره" لإعلان الزيارة التى سبق وأن أرجئت وقد تتسبب بتظاهرات مناهضة للرئيس الأمريكى.