video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 أبريل 2018 07:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السفير البريطانى بأمريكا: ترامب سيزور لندن 13 يوليو

الخميس، 26 أبريل 2018 06:03 م
السفير البريطانى بأمريكا: ترامب سيزور لندن 13 يوليو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


أ ف ب
إضافة تعليق

يقوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بزيارة إلى بريطانيا فى 13 يوليو، كما أعلنت الخميس رئاسة الوزراء البريطانية والسفير البريطانى لدى واشنطن.

وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية فى بيان "أن الرئيس الأمريكى سيزور بريطانيا فى 13 يوليو، وسيجرى مباحثات ثنائية مع رئيسة الوزراء خلال زيارته" مؤكدة بذلك تغريدة للسفير كيم داروش، وكان الأخير عرب عن "سروره" لإعلان الزيارة التى سبق وأن أرجئت وقد تتسبب بتظاهرات مناهضة للرئيس الأمريكى.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رغم إحراجه فى واقعة إفلات يده.. ترامب يهنئ ميلانيا بعيد ميلادها

ميركل أمام محادثات صعبة مع ترامب بشأن التجارة والاتفاق النووى الايرانى

ترامب: مايكل كوهين يمثلنى فى قضية ستورمى دانيالز

بريطانيا

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الرئيس السيسى تعليقا على آثار الأمطار: سنكثف جهودنا لتلافيها

الرئيس السيسى تعليقا على آثار الأمطار: سنكثف جهودنا لتلافيها

أبو بكر الجندى: 1.8 مليون فدان أراضى متعدى عليها.. واسترددنا مليونا

أبو بكر الجندى: 1.8 مليون فدان أراضى متعدى عليها.. واسترددنا مليونا

البورصة تواصل تحقيق مستويات تاريخية.. رأس المال السوقى يتجاوز تريليون جنيه.. محسن عادل: تحسن الاقتصاد وارتفاع أحجام التداول ومشتريات الأجانب وراء الصعود.. وخبراء: ستستمر مع الإصلاح الاقتصادى والطروحات الحكومية

البورصة تواصل تحقيق مستويات تاريخية.. رأس المال السوقى يتجاوز تريليون جنيه.. محسن عادل: تحسن الاقتصاد وارتفاع أحجام التداول ومشتريات الأجانب وراء الصعود.. وخبراء: ستستمر مع الإصلاح الاقتصادى والطروحات الحكومية

اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا

اختيار محمد صلاح أفضل لاعب فى ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا

ترامب فى حقل البطاطس.. "تايم" تحتفى بفلاحة إسبانية لشبهها بالرئيس الأمريكى

ترامب فى حقل البطاطس.. "تايم" تحتفى بفلاحة إسبانية لشبهها بالرئيس الأمريكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة