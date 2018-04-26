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الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة بين الشريجة والراهدة جنوب تعز

الخميس، 26 أبريل 2018 06:14 ص
الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة بين الشريجة والراهدة جنوب تعز عناصر من الجيش اليمنى


عدن أ ش أ
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أعلن الجيش اليمنى، الأربعاء، نجاح قواته فى تحرير مواقع جديدة فى الطريق الواصل بين مدينتى الشريجة والراهدة جنوب محافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الناطق الرسمى باسم المنطقة العسكرية الرابعة "محمد النقيب: إن قوات اللواء الثانى حزم, حررت عشرة مواقع هامة فى جبهة الشريجة – الراهدة , أهمها "وادى الدبا والجعشا فى مديرية خدير بمحافظة تعز’ ومرتفعات اخرى فى السحى .. مؤكداً أن العمليات العسكرية التى يشرف عليها قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل على حسن تسير وفق ما هو مخطط لها .

وأسفرت العملية العسكرية عن مصرع 15 عنصراً من المليشيا واسر ثلاثة آخرين, واستعادة العديد من الاسلحة المتوسطة منها اربى جى ومعدلات متوسطة.

 


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