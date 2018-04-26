الجيش السورى يتقدم فى الحجر الأسود ويسيطر على شبكات أنفاق بريف دمشق

الجيش السورى يتقدم فى الحجر الأسود ويسيطر على شبكات أنفاق بريف دمشقالخميس، 26 أبريل 2018 10:01 ص
الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
قامت وحدات من الجيش السورى اليوم الخميس، بقصف عدة محاور فى منطقة الحجر الأسود وتمكنت من السيطرة على شبكات أنفاق وكتل أبنية فى منطقة المعامل بريف دمشق بعد القضاء على العشرات من المسلحين وتدمير عتادهم.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات الجيش نفذت عمليات دقيقة ومعقدة بالتنسيق مع الرصد الجوى لتفكيك وقطع خطوط الإمداد والتواصل بين المسلحين فى منطقة الحجر الأسود.
يذكر أن وحدات الجيش السورى كثفت أمس قصفها على محاور تحرك وخطوط الإمداد الرئيسية للتنظيمات المسلحة المنتشرة فى الحجر الأسود فى إطار عمليتها العسكرية المتواصلة لتأمين منطقة جنوب دمشق واجتثاث الإرهاب منها.
إضافة تعليق
فيديو.. رئيس الرقابة الإدارية يحقق بنفسه فى قضايا الإهمال بالقاهرة الجديدة بعد كارثة السيول.. الوزير محمد عرفان يفاجئ موظفى محطة الكهرباء ويستمع لشكاوى المواطنيين.. ويؤكد للعاملين: "إحمدوا ربنا إن مفيش حد مات"
ريال مدريد يقترب من نهائى دورى أبطال أوروبا بثنائية فى ملعبه المفضل أليانز أرينا.. بايرن ميونخ يواصل السقوط أمام الفريق الملكى فى ليلة سيئة للدون رونالدو.. الميرنجى يُحقق الفوز 150 بقدم أفضل مدافع هداف
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة