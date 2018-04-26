البرلمان التونسى يصادق على قانون ينظم عمل المجالس البلدية







تونس (أ ف ب)

صادق البرلمان التونسى الخميس على القانون الاساسى الذى ينظم عمل المجالس البلدية التى ستنتخب فى السادس من مايو المقبل.

وتمت المصادقة بأغلبية 147 نائبا وتحفظ عشرة، ولم يرفضه اى نائب (217 نائبا) خلال جلسة عامة بثها التلفزيون الحكومي.

واقر القانون الذى انطلقت مناقشته فى الحادى والعشرين من مارس الماضى، تفرغ رئيس البلدية لمهامه بعد خلاف طويل بين النواب حول هذه النقطة.

ويتضمن القانون 392 فصلا، وهو ينظم عمل البلديات ويضبط صلاحياتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وتنظيم مشاركة المواطنين والمجتمع المدنى فى اتخاذ القرار.