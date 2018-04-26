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أوقاف ببورسعيد: المساجد تحت سيطرتنا ولا دخل للإخوان بإلقاء الدروس الدينية

الخميس، 26 أبريل 2018 07:55 ص
أوقاف ببورسعيد: المساجد تحت سيطرتنا ولا دخل للإخوان بإلقاء الدروس الدينية وزير الأوقاف محمد مختار جمعة


بورسعيد - محمد فرج
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أكد الشيخ بشرى عبد القادر مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف ببورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن جميع المساجد تحت سيطرة وإشراف رجال وعلماء الأوقاف ولا دخل لأحد سواء الجماعات المحظورة أوغيرها من إمامة المصلين أوإلقاء الدروس الدينية.

 

ولفت إلى أن هناك إجراءات صارمة تجاه المخالفين لمنع كل من لا يحمل تراخيص من وزارة الأوقاف من ممارسة أى نشاط داخل المساجد سواء إمامة أو خطابة أولقاءات الدروس والندوات الدينية، وفقا للتعليمات الصادرة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومن يخالفها يضع نفسه تحت طائلة القانون.

 

وقال عبد القادر إنه تمت الإستعانة بمقيمى الشعائر التابعين للأوقاف وغيرهم من المؤذنين وحفظة القرآن الكريم المنوط بهم إمامة المصلين خلال صلاة التراويح فى رمضان بجانب الوعظات التابعات للأوقاف لعقد دروس للسيدات فى المساجد التى تحددها إدارة الدعوة ببورسعيد على أن تكون يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

 

وأضاف مدير الدعوة أنه تم التنسيق مع خريجى المركز الثقافى التابعين لوزراة الأوقاف ممن يحملون تراخيص ومصرح لهم بالخطابة، وغيرهم من علماء الأزهر والأوقاف من الوعاظ ومدرسى المواد الشرعية الذين يحملون تراخيص للخطابة وإلقاء الدروس والمحاضرات وخطب الجمعة.

 

وتابع أن قرى غرب وجنوب وشرق بورسعيد سوف تجوبها قوافل تضم نخبة من علماء الأزهر والأوقاف، ويتم توزيعها على المساجد حتى يتسنى لهم إلقاء الدروس اليومية بدءا من صلاة العصر، فضلا عن إمامتهم لتنشيط الدعوة لأهالى القرى خلال شهر رمضان.

 


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