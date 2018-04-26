أسامة الشيخ: الإعلام بدون ثقافة "غول مدمر" ولا بد من وزير يدير شئونه

الإسكندرية - هناء أبو العز

قال المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، إن الإعلام فى مصر بحاجة إلى وزير دولة لشئون الإعلام، يكون لديه إشراف سياسى ويرتبط بـ 32 وزارة تحتاج لتوصيل إنجازات ورسالة الدولة بشكل مهنى، بديلا عن 36 صحفيا يتحدثون عن الوزارات.

وأضاف الشيخ، فى كلمته بأعضاء نادى العاصمة، مساء اليوم بالإسكندرية، إن الإعلام بشكل عام حدثت فيه الكثير من المتغيرات بالعالم والتى أثرت عليه، أولها الثورة التكنولوحية، والأقمار الصناعية التى حولت العالم إلى قرية كونية، والإنترنت الذى أعطى الجميع الحريات، ووصلت نسب عدد المصريين الذين يتعاملون مع وسائل الاجتماعى بما يساوى نسبة اللاأميين فى مصر، موضحا أن 45% من نسبة المصريين يتعاملون مع فيس بوك، وكلا يتعامل بأسلوبه وطريقته.

وأشار إلى أن الإعلام بدون ثقافة غول مدمر والثقافة بدون إعلام لا تصل إلى أحد، و أصبحت الحروب الحالية من أجل سيادة قيم مجتمع معين، الحروب عن طريق القوى الناعمة المعبر عنها الإعلام، وعندما انتشرت القنوات الخاصة، حدث نوع من الانبهار وحدثت مقارنة مع ماسبيرو ونقد أضعف دور إعلام الدولة، فأخذ الإعلام الخاص مكانه.

وأوضح أسامة الشيخ، أن مسلسل عادل إمام الذى يذاع فى رمضان المقبل، اشترته قناة سعودية بـ 7 مليون دولار، وأخرى مصرية بـ 10ملايين جنيه، بينما بيعت لحقوق الديجتال وهى الإنترنت بـ 200 ألف دولار، وبالتالى الإنترنت أرخص للعرض.

وأوضح أن ميزانية الاتحاد فى عهده كانت 6 مليارات جنيه لكل القطاعات التى كان عددها 12 قطاعا، والآن أصبحت 12 مليارا، جزء منها يذهب فوائد ديون من بنك الاستثمار الدولى، مشيرا إلى أنه تم تخفيض عدد الموظفين به لكن المرتبات زادت، وبالتالى التلفزيون لا يكسب، مع وجود 9500 موظف أمن و15 ألف من الهندسة الإذاعية وغيرهم.