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25 منفذًا بكفر الشيخ يستقبل 55364 طن قمح منذ بدء التوريد

الأربعاء، 25 أبريل 2018 10:53 م
25 منفذًا بكفر الشيخ يستقبل 55364 طن قمح منذ بدء التوريد محصول القمح -أرشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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استقبل 25 منفذاً وشونة وصومعة بمحافظة كفر الشيخ 55364 طناً من القمح المحلى من مزراعى المحافظة، منذ بدء أعمال توريد القمح واستلامه من المزارعين .

وقال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى باسم لمديرية، إن موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2018 بدأ يوم 15 أبريل الجارى بفتح  25 منفذاً لاستقبال الأقماح بدائرة المحافظة من خلال الشون والصوامع ومراكز التجميع.

وأضاف فى بيان له ، أن عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، شكل غرفة عمليات برئاسته، ليتم المرور والمتابعة اليومية لكافة مواقع  استقبال القمح، والتواصل مع الوزارة على مدار اليوم للوقف على آخر المستجدات، حيث وصل إجمالى الكميات الموردة 55364 طناً و340 كيلو قمح، وأن عمليات توريد الأقماح منتظمة دون مشاكل أو معوقات.


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