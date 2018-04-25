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الأربعاء، 25 أبريل 2018 05:03 م
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وكيل صحه قنا يتفقد مستشفى نجع حمادى العام

الأربعاء، 25 أبريل 2018 03:50 م
وكيل صحه قنا يتفقد مستشفى نجع حمادى العام وكيل صحة قنا مع العاملين بمستشفى نجع حمادى العام


قنا – هند المغربى
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تفقد الدكتور أيمن خضارى وكيل وزاره الصحة بمحافظة قنا، مستشفى نجع حمادى العام، رافقه خلالها الدكتور أشرف الأحمر مدير إدارة الطب العلاجى، والدكتور أحمد عبد الماجد مدير إداره المستشفيات، والدكتور بدوى المعاون مشرف الشمال، وفريق تفتيش المديرية فى مختلف التخصصات الفنية والإدارية .

فيما عقد الدكتور أيمن خضارى والدكتور محمد حمدى مدير المستشفى، عقب الجولة اجتماعاً موسعا، مع الأطباء والعاملين بالمستشفى، واستمع إلى وصف تفصيلى لحاله أقسام المستشفى المختلفة والاحتياجات المطلوبة لها، للوصول إلى مستوى جيد لخدمة المواطنين بالمحافظة، وأبدى وكيل الوزارة بعض الملاحظات والتعليمات لتوضع قيد التنفيذ الفورى.


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