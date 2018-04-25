وكيل صحه قنا يتفقد مستشفى نجع حمادى العام

وكيل صحه قنا يتفقد مستشفى نجع حمادى العامالأربعاء، 25 أبريل 2018 03:50 م
وكيل صحة قنا مع العاملين بمستشفى نجع حمادى العام
إضافة تعليق
تفقد الدكتور أيمن خضارى وكيل وزاره الصحة بمحافظة قنا، مستشفى نجع حمادى العام، رافقه خلالها الدكتور أشرف الأحمر مدير إدارة الطب العلاجى، والدكتور أحمد عبد الماجد مدير إداره المستشفيات، والدكتور بدوى المعاون مشرف الشمال، وفريق تفتيش المديرية فى مختلف التخصصات الفنية والإدارية .
فيما عقد الدكتور أيمن خضارى والدكتور محمد حمدى مدير المستشفى، عقب الجولة اجتماعاً موسعا، مع الأطباء والعاملين بالمستشفى، واستمع إلى وصف تفصيلى لحاله أقسام المستشفى المختلفة والاحتياجات المطلوبة لها، للوصول إلى مستوى جيد لخدمة المواطنين بالمحافظة، وأبدى وكيل الوزارة بعض الملاحظات والتعليمات لتوضع قيد التنفيذ الفورى.
إضافة تعليق
العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا
الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة