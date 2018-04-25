وكيل "الشباب والرياضة" ببنى سويف: تطوير 28 مركز شباب بالمحافظة خلال 2018

وكيل "الشباب والرياضة" ببنى سويف: تطوير 28 مركز شباب بالمحافظة خلال 2018الأربعاء، 25 أبريل 2018 08:02 ص
مركز شباب بنى سويف - صورة أرشيفية
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قال أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ببنى سويف، إن عام 2018 يشهد تنفيذ تطوير وإنشاء 28 مركز شباب من اعتماد وزارة الشباب على مستوى محافظة بنى سويف.
وأضاف سرور لـ "اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 33 مشروعا بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يتم تطوير وصيانة بعض مبانى لمراكز الشباب بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى.
وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية انتهت من وضع الخطة الخاصة بالموسم الصيفى داخل مراكز شباب المدن والقرى لاستيعاب أكبر عدد من الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية المختلفة.
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