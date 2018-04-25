وكيل "الشباب والرياضة" ببنى سويف: تطوير 28 مركز شباب بالمحافظة خلال 2018







بنى سويف : هانى فتحى

قال أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة ببنى سويف، إن عام 2018 يشهد تنفيذ تطوير وإنشاء 28 مركز شباب من اعتماد وزارة الشباب على مستوى محافظة بنى سويف.

وأضاف سرور لـ "اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 33 مشروعا بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يتم تطوير وصيانة بعض مبانى لمراكز الشباب بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى.