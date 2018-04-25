وصول وزير الأوقاف معسكر أبوبكر الصديق بالإسكندرية لحضور حفل الأئمة الختامى

الإسكندرية – أسماء على بدر

وصل منذ قليل، الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، لمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية بمنطقة العصافرة لحضور الحفل الختامى للأئمة والإداريين والقيادات الوسطى فى ختام أنشطة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للمعسكرات التثقيفية للعام المالى 2018/2017 .

ويحضر الفاعلية الدكتور أحمد على عجيبة الأمين العـام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأحمد حسن عبد الهادى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، اليوم الأربعاء بمقر المعسكر بمنطقة العصافرة .

وسيتم تكريم كل من أسهم فى نجاح هذه المعسكرات على مدار العام سواء من المحاضرين أم من العاملين بالأوقاف.

يذكر أن معسكر ابو بكر الصديق شهد اقامة عدد كبير من الندوات التثقيفية واللقاءات الفكرية للأئمة والواعظات والطلاب الأجانب فى سلسلة حلقات للتوعية وتصحيح مفاهيم الإسلامى الوسطى وتدريب الأئمة.