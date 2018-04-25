video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 أبريل 2018 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وصول وزير الأوقاف معسكر أبوبكر الصديق بالإسكندرية لحضور حفل الأئمة الختامى

الأربعاء، 25 أبريل 2018 01:18 م
وصول وزير الأوقاف معسكر أبوبكر الصديق بالإسكندرية لحضور حفل الأئمة الختامى


الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق

وصل منذ قليل، الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، لمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية بمنطقة العصافرة لحضور الحفل الختامى للأئمة والإداريين والقيادات الوسطى فى ختام أنشطة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للمعسكرات التثقيفية للعام المالى 2018/2017 .

 

ويحضر الفاعلية الدكتور أحمد على عجيبة الأمين العـام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأحمد حسن عبد الهادى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، اليوم الأربعاء بمقر المعسكر بمنطقة العصافرة .

 

وسيتم تكريم كل من أسهم فى نجاح هذه المعسكرات على مدار العام سواء من المحاضرين أم من العاملين بالأوقاف.

 

يذكر أن معسكر ابو بكر الصديق شهد اقامة عدد كبير من الندوات التثقيفية واللقاءات الفكرية للأئمة والواعظات والطلاب الأجانب فى سلسلة حلقات للتوعية وتصحيح مفاهيم الإسلامى الوسطى وتدريب الأئمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف: الفتوى تتغير تبعا للزمان والمكان وعلينا مواجهة التشدد الفكرى

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اوقاف الاسكندريه




لا تفوتك
"القوى العاملة": اليوم إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة تحرير سيناء

"القوى العاملة": اليوم إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة تحرير سيناء

الاتحاد الأوروبى: مصر على المسار الصحيح ومؤهلة لتكون مركزا للطاقة والغاز

الاتحاد الأوروبى: مصر على المسار الصحيح ومؤهلة لتكون مركزا للطاقة والغاز

لا تفرحوا بانطفاء أضواء حى ريد لايت الساخن بأمستردام.. تجارة الجنس عبر الإنترنت تتوحش.. 97 مليار دولار حجم صناعة الإباحية.. والاستغلال الجنسى للأطفال أخطرها.. وأمريكا تسن قانونا لمحاصرة مواقعها الإلكترونية

لا تفرحوا بانطفاء أضواء حى ريد لايت الساخن بأمستردام.. تجارة الجنس عبر الإنترنت تتوحش.. 97 مليار دولار حجم صناعة الإباحية.. والاستغلال الجنسى للأطفال أخطرها.. وأمريكا تسن قانونا لمحاصرة مواقعها الإلكترونية

محمد صلاح يواصل إبهار العالم ويدمر روما فى دورى الأبطال.. الفرعون المصرى يسجل ثنائية ويصنع هدفين فى ذهاب نصف النهائى.. إشادة كبيرة من أساطير العالم بابن النيل.. وأرقام قياسية بالجملة لأفضل لاعب فى إنجلترا

محمد صلاح يواصل إبهار العالم ويدمر روما فى دورى الأبطال.. الفرعون المصرى يسجل ثنائية ويصنع هدفين فى ذهاب نصف النهائى.. إشادة كبيرة من أساطير العالم بابن النيل.. وأرقام قياسية بالجملة لأفضل لاعب فى إنجلترا

تحديث جديد لتطبيق سبوتيفاى يوفر تصميما مختلفا

تحديث جديد لتطبيق سبوتيفاى يوفر تصميما مختلفا

حسام غالى يكشف عن محطاته الكروية قبل الانضمام للأهلى.. فيديو

حسام غالى يكشف عن محطاته الكروية قبل الانضمام للأهلى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة