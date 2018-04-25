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وزير الخارجية العراقى يصل بروكسل للمشاركة فى مؤتمر دعم مستقبل سوريا

الأربعاء، 25 أبريل 2018 01:28 م
وزير الخارجية العراقى يصل بروكسل للمشاركة فى مؤتمر دعم مستقبل سوريا وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى


بغداد (أ ش أ)
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وصل وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى اليوم الأربعاء، إلى العاصمة البلجيكية (بروكسل) لتمثيل بلاده فى مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة.

وذكر المكتب الإعلامى لوزير الخارجية العراقية - فى بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) - أن الجعفرى سيمثل العراق فى مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة برعاية الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يجرى الجعفرى على هامش المؤتمر عدة لقاءات مع وزراء الخارجية المشاركين، فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتداول فى أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 


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