وزير الأوقاف يزور معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية اليوم







الإسكندرية – أسماء على بدر

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، معسكر أبى بكر الصديق التثقيفى العشرين بمدينة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد على عجيبة الأمين العـام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأحمد حسن عبد الهادى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، اليوم الأربعاء بمقر المعسكر بمنطقة العصافرة .

وسيتم تكريم كل من أسهم فى نجاح هذه المعسكرات على مدار العام سواء من المحاضرين أم من العاملين بالأوقاف.

يذكر أن معسكر أبو بكر الصديق شهد إقامة عدد كبير من الندوات التثقيفية واللقاءات الفكرية للأئمة والواعظات والطلاب الأجانب فى سلسلة حلقات للتوعية وتصحيح مفاهيم الإسلامى الوسطى وتدريب الأئمة.