هطول أمطار غزيرة ببيلا وشمس ساطعة ببقية مدن كفر الشيخ

هطول أمطار غزيرة ببيلا وشمس ساطعة ببقية مدن كفر الشيخالأربعاء، 25 أبريل 2018 02:49 م
أمطار غزيرة تغرق شوارع كفر الشيخ
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شهد مدينة وقرى مركز بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ ، اليوم، الأربعاء، أمطار غزيرة ، وسقوط كرات من الثلج، فى حين لم تهطل الأمطار ببقية مدن وقرى المحافظة، ولكن تعرض بعض منهم لرياح متوسطة.
وتوقفت حركة الصيد فى بحيرة البرلس، بشكل جزئى لهبوب الرياح ، وشهدت الاسواق ببيلا والمحال التجارية عزوفا من المواطنين.
فيما وجه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية المختلفة برفع حالة الطوارئ، وتشكيل لجان للمرور على الطرق السريعة والشوارع للتأكد من الإعلانات وتثبيتها، و تقليم الأشجار الضخمة، لمنع سقوط أى منها بسبب الرياح.
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