نيابة قويسنا بالمنوفية تقرر حبس زوج 4 أيام بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات







المنوفية - محمود شاكر

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حبس زوج بتهمة قتل زوجته لخلافات الزوجية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بأنه إلحاقا للإخطار بتاريخ 22 أبريل الجارى فى المحضر رقم 4167 إدارى مركز قويسنا لسنة 2018 بشأن وفاة " ح .م. ح" 28سنة، ربة منزل ومقيمه قرية عرب الرمل دائرة المركز بمنزلها وتلاحظ وجود سحجات حول الرقبة وجميع نوافذ المنزل سليمة .

وبسؤال والد المتوفاة 55 موظف بشركة كهرباء بنها ومقيم بذات الناحية ، اتهم زوجها " م .ع. ع " 32 سنه، عامل ومقيم بذات الناحية بسبب خلافات زوجيه بينهما تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بتعديه على المجنى عليها لذات الخلافات .

باشرت النيابة العامة التحقيقات وقررت نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى وانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى إحداثها والتصريح بالدفن وقررت حبس المتهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له فى الموعد القانونى على أن يعرض صباح اليوم على الطب الشرعى.