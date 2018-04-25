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موجيرينى: الاتحاد الأوروبى تبرع بـ11 مليار يورو لشعب سوريا منذ بداية الأزمة

الأربعاء، 25 أبريل 2018 10:20 ص
موجيرينى: الاتحاد الأوروبى تبرع بـ11 مليار يورو لشعب سوريا منذ بداية الأزمة موجيرينى


بروكسل (أ ش أ)
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أعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبى تبرع بـ11 مليار يورو للشعب السورى منذ بداية الأزمة.

وقالت موجيرينى -فى مؤتمر صحفى عقد قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل الثانى لدعم مستقبل سوريا، بثته قناة "روسيا اليوم"، "إن الاتحاد الأوروبى لن يساعد فى إعادة إعمار سوريا قبل بداية العملية السياسية فى البلاد".

وتابعت "لكننا سندعم بارتياح سوريا الموحدة والسلمية المتجهة نحو التسوية السياسية". مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى سيناقش فى مؤتمره ببروكسل ضمان الهدنة الثابتة فى سوريا وعملية التسوية السلمية.

وأضافت "سنجند اليوم دعما سياسيا للعملية السياسية الأممية وهو الشكل الوحيد الذى من الممكن فى إطاره إيجاد حل سياسى لسوريا، كما سيتم مناقشة ذلك مع وزراء المنطقة، بالتعاون مع (المبعوث الأممي) ستيفان دى ميستورا".

وأكدت المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى أن عملية التسوية فى سوريا تقتضى أيضا خلق ظروف ملائمة لدخول المساعدات الإنسانية.

 


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الاتحاد الاوروبى

سوريا

الازمه السوريه

مساعدات لسوريا




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