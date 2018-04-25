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الأربعاء، 25 أبريل 2018 01:36 م
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موجة من الطقس السىء والصقيع تضرب محافظة القليوبية

الأربعاء، 25 أبريل 2018 01:18 م
موجة من الطقس السىء والصقيع تضرب محافظة القليوبية أمطار - أرشيفية


القليوبية نيفين طه
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تعرضت محافظة القليوبية، صباح اليوم، الأربعاء، لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار المصحوبة بالبرودة بمدن وقرى المحافظة مما تسبب فى تحول الشوارع إلى برك طينية، واضطرت المحلات لغلق أبوابها.

 

وتسبب الطقس السىء فى ارتباك حركة المرور على الطرق خصوصا الطريق الزراعى والدائرى وطريق بنها المنصورة وبنها الزقازيق بسبب انعدام الرؤية وتكدس السيارات نتيجة لتجمع المياه فى مطالع ومنازل الكبارى، مما أعاق الحركة بشكل كبير.

 

كما شهدت عددا من المدن والقرى انقطاعا للكهرباء بسبب الأحوال الجوية وامتنع الأهالى عن الخروج من المنازل بسبب أحوال الطقس وبرودته الشديدة.

 

ومن جانبه أصدر اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى استعدادا لمواجهة الأمطار من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من مديرية الرى وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أى كميات مياه للأمطار وشفط المياه والتدخل الفورى فى حالة حدوث أية مشكلة، وتشكيل غرفة عمليات من شركة الصرف الصحى على مدار 24 ساعة لتلقى، جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار.‏

 


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