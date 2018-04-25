مصرع سيدة صعقا بالكهرباء فى بنى سويف

مصرع سيدة صعقا بالكهرباء فى بنى سويفالأربعاء، 25 أبريل 2018 04:42 م
جثه-ارشيفية
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لقيت سيدة، مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر تعرضها لصاعق كهربائى بقرية باروط التابعة لمركز بنى سويف.
وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مستشفى بنى سويف العام يفيد باستقبال جثة لسيدة وتدعى"نجوى.ش.ع"، ومقيمة بقرية باروط إلى مستشفى بنى سويف العام، إثر تعرضها لصعق كهربائى.
وتبين من التحريات أن السيدة تعمل بمحل أدوات كهربائية ولقيت مصرعها أثناء العمل.
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