مصدر روسى: موسكو لم تسلم سوريا منظومة "إس-300" للدفاع الجوى

مصدر روسى: موسكو لم تسلم سوريا منظومة "إس-300" للدفاع الجوىالأربعاء، 25 أبريل 2018 10:11 ص
منظومة اس 300 ـ صورة أرشيفية
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أعلن مصدر عسكرى روسى اليوم الأربعاء، أن روسيا لم تسلم سوريا منظومة "إس300"، مؤكدا أن هذه المنظومة غير موجودة لدى القوات السورية.
وقال المصدر، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" إن "القوات السورية لديها العديد من منظومات الدفاع الجوى منها السوفيتى ومنها الروسى الحديث من نوع بانتسير".
وأكد المصدر أن الأنباء، التى زعمت تسليم سوريا منذ شهر "منظومة إس 300" غير صحيحة، لافتا إلى أنه "لا توجد إس-300 لدى القوات السورية".
وكان وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، قد أكد -فى وقت سابق- أن موسكو لم تتخذ بعد قرار تسليم منظومة الدفاع الجوى "S-300" إلى سوريا، مضيفا أنه لا توجد أسرار وكل شىء بهذا الخصوص سيتم إعلانه فى الوقت المناسب".
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