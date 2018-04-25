video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 أبريل 2018 09:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مشروع قانون أمريكى يحظر تقديم المساعدات للمناطق الواقعة تحت حكم دمشق

الأربعاء، 25 أبريل 2018 08:15 ص
مشروع قانون أمريكى يحظر تقديم المساعدات للمناطق الواقعة تحت حكم دمشق بشار الأسد


(أ ش أ)
إضافة تعليق

صوت مجلس النواب الأمريكى لصالح مشروع قانون يحظر تقديم المساعدات للمناطق الواقعة تحت حكم النظام السوري.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون يطلب مصادقة رئاسية على استخدام المبالغ التى تم تخصيصها لإعادة إعمار المناطق السورية بين عامى 2019 و2023.

ويحظر مشروع القانون استخدام هذه الأموال فى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية أو القوات المرتبطة بها.ولا يسمح بمثل هذه المساعدة إلا إذا أقر الرئيس الأمريكى بأن الحكومة السورية قد توقفت عن استهداف المدنيين وتحقيق تقدم فى ملفات حماية حقوق الإنسان واستعادة القانون والالتزام بالمعاهدات الدولية.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون أو نسخة مماثلة لإقراره نهائيا من قبل الكونجرس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الدفاع الإسرائيلى يهدد بتدمير صواريخ "إس 300" حال استخدامها فى سوريا

مجلس الأمن الروسى: ضربات أمريكا ضد سوريا تتحدى نظام الأمم المتحدة بأكمله

دمشق

النواب الامريكي

امريكا

سوريا

اخبار سوريا




لا تفوتك
"القوى العاملة": اليوم إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة تحرير سيناء

"القوى العاملة": اليوم إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة تحرير سيناء

الاتحاد الأوروبى: مصر على المسار الصحيح ومؤهلة لتكون مركزا للطاقة والغاز

الاتحاد الأوروبى: مصر على المسار الصحيح ومؤهلة لتكون مركزا للطاقة والغاز

لا تفرحوا بانطفاء أضواء حى ريد لايت الساخن بأمستردام.. تجارة الجنس عبر الإنترنت تتوحش.. 97 مليار دولار حجم صناعة الإباحية.. والاستغلال الجنسى للأطفال أخطرها.. وأمريكا تسن قانونا لمحاصرة مواقعها الإلكترونية

لا تفرحوا بانطفاء أضواء حى ريد لايت الساخن بأمستردام.. تجارة الجنس عبر الإنترنت تتوحش.. 97 مليار دولار حجم صناعة الإباحية.. والاستغلال الجنسى للأطفال أخطرها.. وأمريكا تسن قانونا لمحاصرة مواقعها الإلكترونية

محمد صلاح يواصل إبهار العالم ويدمر روما فى دورى الأبطال.. الفرعون المصرى يسجل ثنائية ويصنع هدفين فى ذهاب نصف النهائى.. إشادة كبيرة من أساطير العالم بابن النيل.. وأرقام قياسية بالجملة لأفضل لاعب فى إنجلترا

محمد صلاح يواصل إبهار العالم ويدمر روما فى دورى الأبطال.. الفرعون المصرى يسجل ثنائية ويصنع هدفين فى ذهاب نصف النهائى.. إشادة كبيرة من أساطير العالم بابن النيل.. وأرقام قياسية بالجملة لأفضل لاعب فى إنجلترا

تحديث جديد لتطبيق سبوتيفاى يوفر تصميما مختلفا

تحديث جديد لتطبيق سبوتيفاى يوفر تصميما مختلفا

حسام غالى يكشف عن محطاته الكروية قبل الانضمام للأهلى.. فيديو

حسام غالى يكشف عن محطاته الكروية قبل الانضمام للأهلى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة