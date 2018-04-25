مشروع قانون أمريكى يحظر تقديم المساعدات للمناطق الواقعة تحت حكم دمشق

مشروع قانون أمريكى يحظر تقديم المساعدات للمناطق الواقعة تحت حكم دمشقالأربعاء، 25 أبريل 2018 08:15 ص
بشار الأسد
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صوت مجلس النواب الأمريكى لصالح مشروع قانون يحظر تقديم المساعدات للمناطق الواقعة تحت حكم النظام السوري.
وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون يطلب مصادقة رئاسية على استخدام المبالغ التى تم تخصيصها لإعادة إعمار المناطق السورية بين عامى 2019 و2023.
ويحظر مشروع القانون استخدام هذه الأموال فى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية أو القوات المرتبطة بها.ولا يسمح بمثل هذه المساعدة إلا إذا أقر الرئيس الأمريكى بأن الحكومة السورية قد توقفت عن استهداف المدنيين وتحقيق تقدم فى ملفات حماية حقوق الإنسان واستعادة القانون والالتزام بالمعاهدات الدولية.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون أو نسخة مماثلة لإقراره نهائيا من قبل الكونجرس.
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