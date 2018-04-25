مسئول أمريكى: الأزمة السورية ستكون "حاضرة حتما" فى مناقشات حلف الأطلسى

مسئول أمريكى: الأزمة السورية ستكون "حاضرة حتما" فى مناقشات حلف الأطلسىالأربعاء، 25 أبريل 2018 08:15 م
الأوضاع فى سوريا - أرشيفية
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قال مسئول أمريكي، إن الأزمة السورية ستكون "حاضرة حتما" فى مناقشات حلف الأطلسى حول دور الحلف فى تأمين حدود أوروبا الجنوبية.
وفى وقت سابق أكد حلف شمال الاطلسى، دعمه للضربات التى شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على أهداف تابعة للحكومة السورية فى دمشق.
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