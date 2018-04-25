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مرشد سياحى: عودة رحلات الشارتر السياحية من بروكسيل بعد توقف 7 سنوات

الأربعاء، 25 أبريل 2018 01:11 ص
مرشد سياحى: عودة رحلات الشارتر السياحية من بروكسيل بعد توقف 7 سنوات أسوان


أسوان – عبد الله صلاح
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أكد هانى ماهر، مرشد سياحى، أن الشركات السياحية أبرمت اتفاقية على عودة رحلات الطيران الشارتر من العاصمة البلجيكية بروكسيل إلى مدينة الأقصر مباشرة، خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد توقفها لأكثر من 7 سنوات مضت.

 

وأضاف المرشد السياحى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الموسم السياحى الحالى شهد توافد عدد كبير من السياحة البلجيكية خاصة على مدينتى أسوان والأقصر، بواقع 150 سائح بلجيكى أسبوعياً يقضون رحلاتهم على متن البواخر السياحية العائمة بين الأقصر وأسوان، بخلاف السياح البلجيك الموجودين بمدن الغردقة وشرم الشيخ وغيرها من مدن مصر السياحية.

 

وأشار "ماهر"، إلى أن الوفد البلجيكى الذى يزور أسوان حالياً قضى رحلة سياحية بين المناطق الأثرية والمواقع السياحية بالمحافظة ومنها معبد أبوسمبل والسد العالى والمسلة الناقصة والحديقة النباتية والقرى النوبية، موضحاً أن الوفد السياحى أعرب عن سعادته بزيارة مصر ومواقعها الأثرية والتعرف من قرب عن الحضارة الفرعونية التى سمع عنها من أصدقاءه والمقربين له من الذين زاروا مصر قبله.

 

وتابع "ماهر"، بأن الوفد السياحى التقط الصور التذكارية داخل المواقع السياحية والأثرية وقاموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى لتكون بمثابة أفضل دعاية للسياحة المصرية، بعد أن تعرفوا عن قرب من خلاله ومن خلال زملاءه المرشدين السياحيين عن الأمن والأمان الذى تحظى به مصر بعيداً عن الصورة المغلوطة التى يحاول المغرضين أن يرسموها عن مصر، مؤكداً أن مصر عادت تحتل صدارة السياحة فى بلجيكا ودول أوروبا.


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