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مدير مستشفى المنصورة الدولى ينفى إيقاف طبيب عن العمل بسبب أخطاء طبيه

الأربعاء، 25 أبريل 2018 09:27 م
مدير مستشفى المنصورة الدولى ينفى إيقاف طبيب عن العمل بسبب أخطاء طبيه مستشفى المنصورة الدولى


الدقهلية - محمد حيزة
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نفى مدير مستسفى المنصورة العام الجديد "الدولى سابقا "، ما تدوالته إحدى الصحف عن إيقاف الدكتور اسلام سعده مدرس جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة و استشاري جراحة القلب والصدر بالمستشفى، بسبب أخطاء طبيه فى بعض العمليات التى اجراها .
 
واضاف، أنه لم يقم باصدار أى قرارات بايقاف الطبيب، وانه مازال يمارس عمله داخل المستشفى سواء باجراء الكشف او باجراء العمليات الجراحيه، وان اى قرارات ايقاف بحق اى من العاملين بالمستشفى لا تصدر الا بعد اعتماد منه كمدير مستشفى.
 
ومن ناحيته، اكد الدكتور اسلام سعده، ان جميع الاخبار المتداولة بايقافه عن العمل هي معلومات مغلوطة هدفها إلباس الحق ثوب الباطل ولا أساس لها من الصحة، والهدف منها الاساءة الى سمعته المهنية، ولما يقدمه لخدمة المرضى للمستشفى واحتفظ بجميع حقوقى الادبية والقانونية في ما قد نسب الى.
 
 

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